春節連續假期即將到來，有台灣後花園之稱的花東地區往往是民眾安排春節旅遊的熱點，脫俗秀麗的各項景觀使得台東觀光產業蓬勃發展，再加上台9線南迴改於去年12月完工通車，讓在地房仲業者看好台東後市發展。

台東房市仍以自住客為主，當地人首購或是換購大概佔了8成5，而其餘則多為外地人到台東就任公職，就近在台東購置房產。21世紀不動產台東中華店業務副理黃柏菁分析，當地多為透天與別墅產品，30年屋齡近60坪的透天厝總價約落在650萬左右，台北市相同條件的透天厝約要2,000萬起跳。

去年12月23日完工通車的台9線南迴公路，是台東與屏東民眾往返的主要道路，全長約111公里，耗資227.49億截彎取直拓寬，不僅通車後高雄到台東可省下30分鐘的車程，堪稱最美公路的南迴改預期能帶動台東房市熱度。除了以往的獨棟物件外，近期台東也開始出現電梯大樓的推案，讓有意願在台東置產的民眾多了更多不同的選項，未來台東的房市買氣相當看好。

黃柏菁相當看好台東房市買氣，他認為觀光產業蓬勃發展，不僅主要支撐當地經濟，連帶市區房市表現相對平穩，房價持穩不下跌是台東的現況特點。他也建議購屋人可選擇位於馬蘭橋、康樂橋、豐里橋3座橋內的台東新生國中學區，同時也是台東市的市區，此區域生活機能最好，醫院也在該區域內，未來如果想要轉手才容易脫手。

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(中時電子報)