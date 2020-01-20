立法院臨時會今（20）日三讀修正通過中華民國109年度中央政府總預算，原列歲出總額約新台幣2兆1022億元，經院會審議減列約246億元，刪減1.17%；立法院長蘇嘉全未續任下屆立委，他在敲下議事槌後也發表「畢業感言」，感謝立委同事、議事人員及媒體記者，期許未來立院繼續帶動國家進步。

蘇嘉全回顧立院重大成就說，4年來大家共同推動國會透明化，設置國會頻道重建人民對立法院的信心；定期召集院務會議推動各項行政革新，成立採購發包中心，讓立法院沒有任何弊端；設置國會托嬰中心；推動綠能國會，在大樓加設太陽能板；同時也積極推動國會外交，共有107個國家國會議員到立法院交流。

蘇嘉全最後說，希望未來在院長及各位留在立法院的同仁與新進同仁努力下，讓立法院這所台灣最高的民意殿堂，為國家帶來更快速的前進力量；民進黨團總召柯建銘、幹事長管碧玲與國民黨團總召曾銘宗、立委林麗蟬隨後也上台向蘇嘉全獻花致意。

(中時電子報)