武漢肺炎疫情延燒，南韓、北京、深圳、浙江相繼出現確診病例，隨著中國大陸春運展開，病毒擴散威脅加大，「冠狀病毒之父」、中研院院士賴明詔越洋接受《康健》專訪指出，防止台灣「淪陷」，發現疑似病例就隔離，是最有效的防疫措施。

大陸武漢在1月18日及19日兩天新增武漢肺炎確診病例達136例，疫情擴散快速，「冠狀病毒之父」、中研院院士賴明詔目前人在美國，今早受訪時表示，從確診病例增加速度來看，武漢肺炎的確可能進入有效人傳人階段，他表示，最佳防治之道，就是比照以前SARS一樣，「有可疑病例就隔離」。

SARS經驗：隔離政策有效遏止疫情蔓延。（圖片來源：pixabay）

「以前SARS能夠真正控制，完全是靠落實隔離政策，」賴明詔說，現在面對武漢肺炎也應採取相同作法，不只疑似病例，包括有可能接觸到確診病例及疑似病例的人，都應隔離觀察，這是最有效的防疫措施。

2003年台灣SARS疫情蔓延時，賴明詔從美國返台參與SARS防治，與國內專家研訂的防治措施中，「隔離措施」是重要一環。當時防疫機關要求自SARS流行地區返台的民眾及與SARS病例密切接觸者先實施自主健康管理。

賴明詔說，由於SARS在體溫高時才具傳染性，因此量體溫很重要，自主健康管理者須連續10天每天早晚量體溫一次，期間衛生機關電話訪視，如有發燒等症狀，就醫後未能排除SARS者，進一步居家隔離觀察3天，期間不得外出，持續監控體溫變化。SARS確診病患則安置在單獨具有負壓控制的隔離病房，若病患從退燒日起未滿10天即出院，出院後也要居家隔離到從退燒日起計算滿10日為止。

賴明詔指出，病毒傳播有一定條件，SARS感染途徑為為飛沫傳染，近距離接觸患者又無防護才可能感染，因此當時訂出嚴格的隔離措施防堵病毒擴散，事實證明隔離措施大大奏效。武漢肺炎也是呼吸道疾病，傳染途徑一樣靠飛沫與空氣傳染，隔離也將是有效的防疫措施。

賴明詔表示，台灣目前還沒有確診病例，為防止台灣「淪陷」，我們應高規格備戰，春節假期即將展開，每年中國大陸春運被稱為「地表最大人口移動」，中國官方預估今年春運旅客達30億人次，兩岸三地返鄉過節的民眾的流動，讓防疫面臨嚴峻挑戰，建議防疫單位，一旦發現可疑病例即嚴格實施隔離措施。此外，民眾建立勤洗手、戴口罩等良好衛生習慣，就能有效防疫。

隨著春運展開，武漢肺炎擴散的威脅大幅升高。（圖片來源：pixabay）

由於北京、深圳等地區也陸續出現武漢肺炎病例，賴明詔認為，這顯示疫情已在大陸擴散，隨著春運展開，防疫單位也應擴大檢疫範圍，不限從武漢回台的班機。

他也表示，SARS及MERS都是蝙蝠傳染給動物再傳給人，引發武漢肺炎的「2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）」，目前公認也是蝙蝠先傳給動物再傳給人，至於傳給哪一種動物尚不得而知，如果能及早確認成為感染源的動物，切斷其與人接觸的管道，對控制疫情也有幫助。

(中時電子報)