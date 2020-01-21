被譏為「富人俱樂部」的瑞士達沃斯世界經濟論壇於本周登場，在此前夕樂施會（Oxfam）發表一份報告，指去年全球2,153名最有錢富豪掌控的財富，比46億窮人（相當於全球6成人口）加總起來的財產還多，凸顯嚴重的貧富鴻溝問題。

總部位在肯亞首都奈洛比的慈善組織樂施會，19日發布《照顧時間》（Time to Care）的最新年度報告，點出全球各地女性每天合計有125億小時在做白工。而女性從事不支薪的照顧工作，每年卻為全球經濟貢獻10.8兆美元，比科技業多出3倍。 印度樂施會執行長比哈爾（Amitabh Behar）指出，「該報告的重要性在於，強調女性從事的無償照料工作，是驅動經濟的隱性引擎，必須有所改變。」

為了凸顯全球經濟的不平等程度，比哈爾特別舉出一個例子。有位印度婦女每天要勞動16至17個小時，包括跋涉3公里遠取水、做飯、為孩子上學做準備、還要上班賺微薄工資。反觀億萬富豪搭乘私人飛機，派頭十足出席達沃斯經濟論壇。

比哈爾表示，要改變貧富不均及婦女弱勢的現狀，各國政府的首要之務，是確保富人如實繳稅，將這些稅收用來提供便利設施，像是乾淨用水、醫療保健和優質的學校教育等。

比哈爾說：「放眼全世界，會發現有30多個國家舉行抗議活動，人民走上街頭在吶喊什麼？ 無非是不願接受這種不平等待遇，拒絕在這種環境下生活。」

報告在提到全球經濟中的性別差距時，發現全世界有22位富豪的總財富，超過非洲全體女性的財產總和。

比哈爾指出，婦女每天花數十億小時煮飯料理、打掃及照顧老人小孩，卻在當前的經濟體系受惠最少。

(工商 )