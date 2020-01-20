資策會產業情報研究所（MIC）連續五年進行《行動支付消費者調查》，台灣「熟齡族」使用行動支付在2019年竄升，高達77.6％的46~55歲「熟齡族」曾使用行動支付，較2018年成長超過三成一，成長幅度為全年齡層最高族群。

資策會產業情報研究所資深產業分析師胡自立指出，「熟齡族」使用行動支付的熱度在2019年竄升，過去半年全聯推出自家方案PX Pay，成功在熟齡族用戶中擴散，PX Pay成為46~65歲熟齡族第二大常用方案。

觀測不同年齡層用戶最常使用的一款行動支付，除了26~35歲族群最常使用街口支付以外，其他年齡層皆最常使用Line Pay，不過街口支付也在18~25歲與36~45歲年輕族群取得第二名。

從用戶曾使用的行動支付調查發現，2019年行動支付品牌偏好排名中首度出現通路自有品牌支付擠進前五大，依序為Line Pay的59.6％、街口支付的40.7％、PX Pay的32.6％、台灣Pay的27.3％、Apple Pay的25.3％與全家FamiPay的25.3％，其中全聯的PX Pay及全家的FamiPay就是以通路支付品牌成功搶攻消費者荷包。

資策會MIC指出，消費者對行動支付的依賴度與偏好度都在持續上升中。較常使用行動支付進行付費的消費者，從2018年43.8％增加至2019下半年的52.8％。

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(中時電子報)