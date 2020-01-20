年關將近，迎接農曆新年除夕團圓，大家最期待的就是領紅包。民俗專家就分享幾項包紅包、領紅包的建議和禁忌，提醒民眾注意才能「活氣生財」。

據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙建議，無論給長輩紅包或給晚輩壓歲錢，務必要用「新」的紅包袋，若使用有生肖圖案或文字，切勿使用豬年、狗年已經過去的年的袋子，因為「新」才能分享好運，「舊」代表「氣已過了」。

另外，廖大乙也提醒，不要對摺袋子，因為平整的台語諧音是「有春」，這樣才能存錢，財氣才不會折損，無論是發放者或領取者，都不要對摺。廖大乙說，紅包袋也切勿用膠水封口，財氣才得以流通，才能「活氣生財」。也不可送人「空」的紅包袋，是詛咒拿紅包者「空空如也」。

廖大乙建議，若想祝福正業順利暢旺，請用直式紅包袋，若希望對方有偏財運，買股票、基金賺錢、常中獎，就用橫式紅包袋。袋內放的紙鈔要方向一致，收到者做事才會專心。若要包紅包給父母、祖父母等長輩，他建議最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。

無論長輩或晚輩，領取紅包時要以雙手接下，不只是禮貌，也防單手未拿穩掉至地上「漏財」。而收到壓歲錢「壓歲錢就是要壓著睡的錢！」除夕夜拿到壓歲錢後，可放置枕頭下方，直到大年初五再拿出來放置收銀機內或錢包內，有助提升財氣。

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(中時電子報)