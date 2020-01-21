南韓主要在野黨「自由韓國黨」黨主席黃教安，日前送禮給韓國最大的佛教宗派「大韓佛教曹溪宗」多位高僧，沒想到一打開禮盒後卻發現，裡頭裝著的是從百貨公司買來的「牛肉乾」，面對這尷尬情況，僧侶們不禁滿頭問號。

根據《韓國先驅報》報導，曹溪宗受大乘佛教影響，嚴格遵守5戒，首條戒律就是不殺生，因此僧侶們必須遵守戒律吃素。然而，曹溪宗的幾名高僧，近日卻陸續收到「牛肉乾禮盒」，而送禮人竟是自由韓國黨黨魁黃教安。

自由韓國黨17日得知此事後，已於當天收回牛肉乾禮盒，黃教安則是在20日出面道歉表示，「是在配送的時候發生了錯誤」，而後也有相關人士出面解釋，「今年黨主席黃教安的確準備了牛肉乾作為禮物，但是也為僧侶們準備了其他禮物，只是寄送的時候發生錯誤」。

事實上，身為虔誠基督教徒的黃教安，2019年5月參加佛誕儀式時，就曾引起一陣軒然大波，因為他出席佛教活動時並未雙手合十，引起眾多信徒砲轟，事後他也出面表示，「由於對其他宗教的認識不足，可能導致一些缺失，向佛教徒們道歉」。

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(中時電子報)