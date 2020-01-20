蔡英文總統今天表示，做總統不是隨心所欲，有些事是總統應做決定，有些事情總統不能做決定，也不能去干預。

對於前總統陳水扁，蔡總統指出，有時候連明示、暗示都不可以，因為主管機關是法務部。而對於監察委員陳師孟請辭，蔡總統則表示，監委是總統提名，但經立法院行使同意權，所以沒有所謂總統可以批准辭呈。

蔡總統今接受新聞面對面專訪，節目來賓、媒體人黃光芹表示蔡總統對於陳水扁、陳師孟有高度的容忍性，指出陳水扁已不只是參與政治，這次也積極參與選舉，早就超越保外就醫的那條紅線，但遲遲未見有合乎法律規範的處理。

蔡總統表示，有一些事情是總統可以做決定，有些事情是總統不能做決定的，有時候連明示、暗示的都不可以，主管機關是法務部。

對於陳師孟請辭監委，蔡總統指出，其實做總統不是隨心所欲的，還是要看憲政的角色，有些事情是總統應該做決定的，有些事情總統不能做決定，也不能去干預。

蔡總統表示，陳師孟這件事情，去檢視了一下，沒有總統批准辭職的這件事情。因為監委是總統提名，但是經過立法院行使同意權，所以沒有所謂總統可以批准辭呈。

蔡總統指出，因為監委是有任期制的，所以希望任期到什麼時候，陳師孟能夠做到任期。至於陳師孟最後的決定，總統就只能尊重。

蔡總統表示，監察院跟司法院長久以來就存在問題，因兩個獨立行使職權的機關，當有扞格的時候，兩者本來就應該行使機關之間的協商，當然司法院有它的態度，而監察院也有態度，這個事情確實是一個憲政體制的問題。

蔡總統指出，這種政治的事情，會引起大家討論，但卻不是事情的本質，事情的本質是憲政體制下，當憲政機關發生職權扞格的時候，必須有一套機制自己把那條線畫出來，不會發生職權行使上的衝突。

在被問到7月監察委員任期到期後，是否考慮將監察院虛級化，不再提名監察委員時，蔡總統回應，這還牽涉到一個監察權行使的問題，國家的體制裡還是要有一個監察權，要把監察權放在哪裡，這又是一個很重要的思考，在還沒有完整的思考之前，現在的憲政體制還是要維持下去。

(中時電子報)