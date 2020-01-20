蔡英文總統稱「中華民國台灣」，遭外界質疑改國號，蔡英文今天強調，她前任總統馬英九在談話時，身後的背板也是這樣寫，「沒有所謂改國號的問題」。這次選舉是一個很直接的訊息，希望中國能檢討跟台灣的關係上有什麼需要調整。她也必須思考一下，如何讓台灣人民意志可被傳達也持續維持兩岸和平穩定。

蔡英文今天接受「新聞面對面」節目專訪，在兩岸關係方面，蔡英文強調，今天的情境已不能再去逃避或者模糊化一些事情。這次選舉，台灣人民透過選舉把意志表達出來，讓中國清楚聽到台灣的民意，而不是透過政治人物用經過修飾的語言來告訴他們台灣人期待什麼。

她希望在這次選舉後，中國能坐下來想想，檢討在過去一段時間，在處理跟台灣的關係上有什麼需要調整。她也必須坐下來好好檢討、思考一下，要怎麼樣把人民表達的意志轉化在兩岸政策中，讓台灣人民的意志可以被傳達，也能持續維持兩岸和平穩定。

主持人詢問在兩岸關係上是否會採較強硬的態度？她說「那也不盡然」，領導者的責任就是要維持和平穩定的關係，至於要怎麼維持就是要去好好思考的事情，她也希望中國方面也能好好坐下來思考。

節目來賓也針對前總統陳水扁、和監委陳師孟的問題詢問蔡英文為何對他們有高度的容忍性？蔡英文表示，有些事總統可以做決定，但有些事總統是不能做決定的，甚至連明示、暗示的都不可以，尤其主管機關是法務部。「其實做總統不是隨心所欲的」。

對陳師孟批評司法院長許宗力，蔡英文表示，監察院與司法院，長久以來就存在一些問題，因為這是兩個獨立行使職權的機關，當兩者之間有扞格的時候，就應該行使機關間的協商，「這個事情確實是一個憲政體制的問題」，當憲政機關發生職權扞格就必須有一套機制把那條線畫出來。

至於現任監委任期到期後，是否考慮考慮廢除監委？她說，國家體制裡還是要有一個監察權，監察權放在哪裡是一個很重要的思考，在還沒有完整思考前，現行憲政體制還是要維持下去。

(中時 )