晶片巨擘英特爾（Intel）預計23日美股盤後公布2019年第四季業績，資料中心將是業務成長的主要推手。若資料中心能抵消電腦晶片營收下滑，英特爾可望連續兩季呈報營收成長，一掃2019年初的營收低迷陰霾。

根據FactSet數據顯示，市場預期英特爾資料中心業務第四季營收將年增5.2％，至63.9億美元，而最大部門－電腦晶片營收恐年減0.8％，降至97.5億美元。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師彼得森（Jonathan Petersen）在報告中指出，晶片銷售的領先指標－資料中心租賃，已經走出2019年第一季的谷底，意味著雲端業者支出逐漸回溫。

FactSet調查37位分析師意見，預期英特爾第四季調整後每股盈餘為1.25美元，高於專家先前預測的1.21美元，不過低於2018年同期的1.28美元。英特爾本身預期第四季調整後每股盈餘為1.24美元。

根據FactSet調查，華爾街預期英特爾第四季營收將達192.3億美元，高於先前預測的187.9億美元，與2018年同期的186.6億美元。英特爾公布的財測數據為192億美元。

野村證券分析師David Wong指出，資料中心商業環境與電腦終端市場好轉，將能讓英特爾第四季業績與2020年第一季財測受惠。Wong給予英特爾股票「買進」評等，目標價65美元。

瑞穗證券分析師拉凱許（Vijay Rakesh）表示，儘管超微（AMD）與英特爾爭奪資料中心市占，但英特爾資料中心業務將能繼續維持成長。超微預計在1月28日盤後公布業績。

然而Wedbush證券分析師布萊森（Matt Bryson）就沒有這麼樂觀。雖然晶片市場好轉，但他質疑英特爾的履行訂單能力。英特爾出貨延誤的問題若未能解決，將影響未來的市占率。

(工商 )