2020年達沃斯世界經濟論壇（WEF）於21日～24日舉辦，美國總統川普、歐洲央行總裁拉加德與德國總理梅克爾等人都會參與此次盛會，如何確保政經領袖安全成為代價昂貴的首要任務。負責維安的瑞士格勞賓登州政府（Canton of Grisons）估計，今年維安費用新增約9百萬瑞士法郎（約935萬美元）。

為期四天的第50屆世界經濟論壇周二登場，約三千名政治菁英與企業領袖共襄盛舉，當地政府絲毫不敢馬虎，要確保維安做到滴水不漏。

在達沃斯街頭隨處可見士兵巡邏，重要路段設有崗哨，維安人員對於民眾與車輛仔細盤查，而遠方高樓屋頂上方更部署狙擊手以防萬一。達沃斯位於瑞士東部、隸屬於格勞賓登州。負責論壇維安工作的是格勞賓登州政府，而非瑞士國防部。

格勞賓登州公布報告顯示，2020年世界經濟論壇新增維安花費約900萬瑞士法郎，其中四分之一支出由WEF負責，四分之一由他們支應，其餘則由聯邦政府與達沃斯市府概括承受。

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