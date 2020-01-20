國民黨主席將於3月7日補選，台大政治系教授張亞中日前已宣布有意角逐，他接受POP Radio《POP搶先爆》節目專訪時強調，國民黨的改革應從黨主席選舉就啟動。

張亞中也質疑現行黨章條例，他認為從1月17日至2月3日，扣除農曆新年與周末假日，僅餘不到10天，要達到連署人數標準，除非已數位化方式，否則可能流於造假。他直指國民黨的黨員連署充滿造假，更有人頭黨員問題。

張亞中表示「我都能參加中國國民黨總統候選人（初選），為什麼沒有資格參加黨主席候選人？」他認為連署、資格設定都有如高牆，如要改造，第一步就應打破。

國民黨代理主席林榮德提出包括他自己等逾60歲的中常委全面退出，張亞中則有不同意見，他認為國民黨應比公務員、國家走得更開放，「在任何條件下不應該有設限」。

張亞中在節目中也闡述九二共識的歷史演進，他再次提出和合論述，表示是九二共識的升級版，也認為兩岸應再展開對談。

雖然張亞中有意參選黨主席，但國民黨中央表示，依黨章規定，參選黨主席必須曾任中央委員或中評委，張在黨內無此資歷，雖可參選總統初選，但不具參選黨主席資格，即使最後連署黨員數達標，仍無法參選黨主席。

前國民黨副主席郝龍斌今晚提出「兩個全心」、對黨改造「三個必須」，宣布參選黨主席，成為黨內首位符合參選資格的表態參選人。還在評估參選的前台北縣長周錫瑋則在臉書直播，痛斥「黨內有人一直有野心要坐最大的位置，平時養一群人專門攻擊對手」，呼籲黨內先集體參與、大公無私成立改革委員會。據悉，周並非指郝，而是指另位黨內大老。

(中時 )