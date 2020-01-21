台達電子宣布與英國電動車傳動系統供應商GKN Automotive展開合作，開發新一代三合一eDrive電力驅動系統，雙方將是電力電子產品及電力驅動系統優勢的一加一大於二的結合，這也是繼上週鴻海與飛雅特克萊斯勒宣布一同進軍電動車市場後，國內科技廠另一起聯姻。

台達電子營運長張訓海表示，這次新合作將聚焦在兩組新的eDrive電力驅動整合系統產品的開發，可以應用在多種不同扭力與功率等級的下一代電動車和混合動力車上，最快預計於3年內投入自小型房車到SUV等多種車型的生產。

台達電子與GKN Automotive新一代三合一eDrive電力驅動系統額定輸出功率範圍自80 kW到155 kW，此三合一系統將台達的馬達驅動器與GKN Automotive的驅動馬達及變速箱系統整合，可降低系統重量、減少體積、簡化組裝流程並提升品質。

台達電表示，GKN Automotive是汽車產業第一線供應商，在eDrive系統開發已經有17年經驗，已經生產超過100萬組eDrive系統。

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(中時電子報)