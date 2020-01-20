總太地產尾牙宴由員工展現才華，唱作俱佳。（盧金足攝）

總太集團舉行尾牙，員工賣力演出，帶動全場嗨翻天。（盧金足攝）

總太地產集團主席吳錫坤放手讓年輕人負責子公司的營運，各家旗下建設公司也不負所望，推案獲口碑熱銷。（總太集團提供／盧金足台中傳真）

總太集團主席吳錫坤在總太地產20202尾牙活動中表示，台灣房市將面臨缺工危機，集團旗下相隔不到一年的泥作發包工

程，價格就往上漲將近20％，該趨勢未來2-3年間仍會繼續往上，至今建案整體施工成本持續增漲過半，建議年輕人在房市利率維持低檔狀態下，且部分銀行積極推出鼓勵首購自住族群需求的新型貸款，可多善用此機會評估買房。

2020總統大選落幕，由投票率分析來看年輕人為勝選關鍵；如近年房市推案熱區的北屯區北屯里、軍功里、舊社里、松竹里與廍子里新遷入人口數就明顯大增；也可看出由於房價上漲，首購族若無上一輩的金援，很難在市中心購屋，讓房價仍舊親民的北北屯選區成為首購族買房首選區域。

北屯區受惠於重大交通建設利多，新推案多針對小家庭、退休族群規劃2-3房小坪數房型，均單價20-22萬的產品，而中古屋行情則大約落在16-18萬，更有不少品牌建商競相推案，吸引大量消費者遷往此區購屋。

總太地產為讓自住族群能輕鬆成家，展現經營原則與誠意，祭出讓利、「實價銷售」等策略。結合社區總體營造與區域整合規劃，於社區內落實「共享社區」理念「為想成家的人，打造一起幸福共好的社區。」

總太地產繼「共好Melody」半年內銷破8成後，最新「總太聚作」一字頭房價，品牌效應加上粉絲口耳相傳、親友揪團購屋效應，公開一個月銷售即衝近400戶，累積銷量達近26億元，平均單日成交破8000萬，創下亮眼成績。

(中時 )