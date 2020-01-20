六堆客家文化園區推出春節系列活動，有全台唯一的「菸田音樂會」及「自然草園區環境劇場」等。（潘建志攝）

屏東六堆客家文化園區推出春節系列活動，今年推出全台唯一的「菸田音樂會」及「自然草園區環境劇場」，邀請民眾在碩果僅存的菸田及大自然中，享受音樂及戲劇。園區也推出百元紅包抽抽樂，有手機、小米手環、雙門電冰箱等大獎，讓大家鼠年手氣旺翻天。

客發中心主任何金樑說，今年春節首次推出「環境劇場」，邀請民眾席地坐在草園上，聆聽南台灣交響樂團的悠揚樂曲，欣賞舞蹈「六堆隨想曲」。還有全台唯一的「菸田音樂會」，邀請六堆客青新秀演出新一代客家音樂，讓大家邊聽音樂邊放鬆身心靈。

園區今年也邀請內埔國小師生彩繪200多顆燈籠，設置彩繪燈籠步道；傘架區主舞台邀請金鐘歌王李康雷、Acapassion人聲樂團、客家歌手羅思容、彭佳霓等演出。靚靚客家劇場也推出春節限定版「六堆奇緣」兒童劇，帶小朋友探索六堆客庄故事。

另外也有伯公祈福食－創藝客家粄食料理，邀客庄師傅每日製作客家創意粄食，每場次發送150份讓民眾享用。「人人都是好攝手活動」有機會抽到價值千元的春節限定福袋，或參加五星級住宿券和泡湯券抽獎，相關活動可上到六堆客家文化園區官網或臉書查詢。

(中時 )