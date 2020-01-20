大陸近來醫療衝突事件不斷，繼北京民航總醫院一名女醫生遭病患家屬持刀刺頸致傷重去世後，北京朝陽醫院20日也發生類似事件，多名醫生因不明原因遭病患家屬砍傷，其中一名眼科醫生傷重倒地，據消息，他的後腦杓及手臂都遭砍傷，目前在搶救中。

朝陽醫院眼科醫生遭砍後，大批警力進駐醫院。（圖／京報網）

事件發生在下午2點左右，有現場目擊者透露，當時剛完成繳費，「就聽見慘叫聲，醫生們大喊快報警，殺人了！」過程中共有3位醫生被砍，除醫生外，現場一名帶小孩就醫的家長也遭波及誤傷；其中，2位醫生都捂住耳朵部位，有大量血湧出，白袍上都是血，還可行走，被砍的最嚴重的醫生，則是蓋著頭，躺在床上，沒有任何反應；目前持刀行兇的病患家屬已被警方逮捕。

朝陽醫院眼科主任醫師被刺傷，傷人者被控制。（圖／陶姓醫師微博）

據公開資料顯示，這名傷勢最嚴重的陶姓醫師，是眼科學博士，曾留學德國，畢業於北京大學醫學部，是朝陽醫院主任醫師、教授、博士生導師，現任北京朝陽醫院眼科副主任。

中國醫暴事件不斷，去年12月底，北京民航總醫院一名楊姓女醫師在急診室遭病患家屬持刀刺頸，導致傷重不治去世，2018年中國醫師協會發表的《中國醫師執業狀況白皮書》顯示，在大陸有66%的醫生曾親身經歷醫護人員與病人衝突事件，逾3成醫生有被病人暴力對待的經歷。

(中時電子報)