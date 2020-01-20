勞動部進行春安聯合檢查，勞動部長許銘春（左二）到台鐵潮州機場主體工程視察，針對防墜落安全網、防坍塌擋土支撐等公安設備不足，開罰63萬元。（潘建志攝）

勞動部20日在北、中、南的板橋客運轉運站、林口發電廠、長春石油化學苗栗二廠、CL121標台鐵潮州機場主體工程，進行春安聯合檢查。勞動部長許銘春親自到台鐵潮州機場主體工程視察，針對防墜落安全網、防坍塌擋土支撐設備不足等項目，開罰63萬元。

勞動部表示，春節將至，事業單位歲修與趕工作業狀況頻繁，增加職災風險；交通運輸、零售販售等行業因進入繁忙高峰期，工時延長，勞工容易過勞。為督促事業單位加強春節前後各項防災工作，並遵守過勞預防相關規定，舉辦聯合檢查。

潮州機場工程檢查結果，包括開口沒有設護欄，無適當上下設備，施工架未跟結構物妥實連結，防坍塌擋土支撐、防墜落安全網設備不足等缺失，當場開罰63萬元，有立即危險的作業場域也予以停工處分。

許銘春表示，台鐵潮州機場主體工程有126名外籍移工，雇主一定要對移工給予專業教育訓練及安全的工作、住宿環境，保障每個勞工安全。處分不是目的，重點是要提醒雇主確實改善勞動安全。

她說，勞動部自1月3日起展開為期39天的「109年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，營造工地屬於高危險場域，希望所有事業單位都能進行加強防災作為。

(中時 )