蔡英文總統今晚接受媒體專訪時，被詢及年金改革政策是否「微調」時，表示「會在取捨間維持平衡，看一下整個狀況」， 總統府發言人丁允恭表示，這意指會思考在政策執行同時，如何擴大社會溝通與規劃相關配套等，來緩解政策可能的衝擊，並無改變年改政策之意。

他指出，總統專訪在接下來的回應中更嚴正表示，不能偏離年改的主要的方向，可見年改政策目前並無變動之考量，期盼各界轉述報導時，勿產生誤解。同時，在專訪中，總統也再次表達對於受到年金改革影響的人的歉意，感謝他們在年金改革過程中所做的犧牲。

(中時 )