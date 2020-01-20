年改微調？府：總統並無改變年改政策之意 23:092020/01/20 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 丁允恭( 本報系資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今晚接受媒體專訪時，被詢及年金改革政策是否「微調」時，表示「會在取捨間維持平衡，看一下整個狀況」， 總統府發言人丁允恭表示，這意指會思考在政策執行同時，如何擴大社會溝通與規劃相關配套等，來緩解政策可能的衝擊，並無改變年改政策之意。 他指出，總統專訪在接下來的回應中更嚴正表示，不能偏離年改的主要的方向，可見年改政策目前並無變動之考量，期盼各界轉述報導時，勿產生誤解。同時，在專訪中，總統也再次表達對於受到年金改革影響的人的歉意，感謝他們在年金改革過程中所做的犧牲。 (中時 ) #年金改革 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文嗆以武止統 04:092020/01/16 論壇廣場 蔡英文吹起了求戰號角 04:102020/01/16 時論廣場 中美緊張趨緩 蔡難興風作浪 02:242020/01/17 焦點新聞 學者看兩岸未來！陸美緩解 蔡政府難見縫插針 02:262020/01/17 政治要聞 蔡英文當選第6天 LSE校長詭異未發賀電 15:282020/01/17 政治 蔡英文推特轉發LSE恭賀文 「亮點」在「博士」 13:522020/01/18 政治 陸學者也加入討論「論文門」！批蔡英文無信 17:572020/01/18 生活 防對撞 民進黨要轉彎 04:102020/01/19 時論廣場 罷韓案 選後爭端的開始 04:102020/01/19 時論廣場 蔡英文參加高屏感恩餐會 感謝賴清德與陳菊 15:342020/01/19 政治 政治熱門新聞 支持韓選2024？最新民調結果網驚呆 - 政治 最新民調出爐 蔡做這事會被罵爆？網嚇傻 - 政治 震撼！趙少康竟和她在節目對唱這首歌？ - 政治 卡神案2／14開庭 羅智強嗆楊蕙如 「再躲阿！」 - 政治 郝龍斌選主席 網友問該如何解決「他」的問題 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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