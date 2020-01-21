永達保經西進有成，持股達24.9％的大陸永達理保經成立屆滿9年，2019年稅後盈餘人民幣3.5億元，今年力拼4.5億元，成為永達保經的金雞母；為擴大組織規模、犒賞高階主管，永達保經董事長吳文永今表示，要送出價值人民幣50萬元(新台幣近220萬元)的名錶，至於款式、品牌，吳文永說「主管挑選、我買單」，第一階段要送出20支。

吳文永表示，這些高階主管都有名車，但多捨不得將相當於賓士車價值的名錶戴在手上，當企業錢賺多了，為表達感謝副總級重要幹部對公司辛勞，決定送出20支名錶。

目前大陸保險市場正快速發展，吳文永形容，大陸保險市場很浩大，發展才正要開始，今年要說服其他股東，加入永達理增資人民幣3億元的行列，預估大陸永達理今年主管人力可達1.1萬人、MDRT能達2100人，49個營業據點擴充為55個。

吳文永表示，在大陸對員工演講提及送名錶，產生了激勵作用，讓台下聆聽的員工都想晉升更高階的主管職，「想要」對組織的擴大動能才可觀；對於非業務團隊，吳文永表示，今年永達保經的年終獎金平均4個月，加薪幅度也有5％的水準。

對於陸美貿易戰開打近2年，經常往來兩岸的吳文永表示，日本製造業移到越南、韓國、台灣也從大陸外移，大陸內需市場確實受到衝擊；不過，吳文永表示，保險與景氣呈相反，愈不景氣、錢沒出路，保險市場愈蓬勃。

(中時 )