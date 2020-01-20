據上海衛生健康委員會官方微博發布消息，1月20日晚，中國大陸國家衛生健康委員會確認上海市首例輸入性新型冠狀病毒感染肺炎的病例。患者為56歲女性，本月12日自武漢抵達上海，目前體溫正常，其在上海密切接觸者已進行醫學觀察。

據上海衛健委官方微博「@健康上海」發布，這位上海首例確認新型冠狀病毒感染肺炎患者為56歲女性，湖北省武漢市戶籍。1月12日自武漢來滬後，因發熱、乏力等症狀，於1月15日在本市一發熱門診就診後即被收治入院隔離治療。

消息說，經上海市疾控部門檢測，並經中國大陸疾控中心覆核，患者新型冠狀病毒核酸檢測結果為陽性。1月20日，經大陸國家衛健委疫情應對處置領導小組的專家評估確認，該病例為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現患者體溫正常，生命體征平穩，其2名在滬密切接觸者正在醫學觀察。

這名上海的確診病例讓大陸感染武漢新型冠狀病毒肺炎的確診總數增加為218例，包括武漢198例、北京5例、廣東14例、上海1例，確診者已有死亡3例。

(中時電子報)