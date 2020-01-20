國民黨立委江啟臣。（資料照片）

台中發電廠新建燃氣機組計畫今（20）日通過環評！國民黨立委江啟臣怒罵民進黨「硬上」、「吃人夠夠」、「欺人太甚」！

台中發電廠新建燃氣機組計畫今（20）日闖關環評大會！並且台中發電廠燃煤機組改善計畫，可滿足法令標準，燃煤機組備用不除役，可以保留調度及操作彈性，確保供電穩定，最後環評大會仍給台電調度空間，並予以通過環評。

對此，國民黨立委江啟臣怒罵民進黨「硬上」、「吃人夠夠」、「欺人太甚」、「犧牲中部人的健康換取非核家園！」

江啟臣痛批民進黨政府在1/11才風風光光的獲勝，10天之後竟然把民意拋諸在後，寧願犧牲中部地區民眾的健康，也不願意檢討修正廢核神主牌，完全漠視地方民眾的聲音。

江啟臣質疑，民進黨說要非核家園，結果重啟核二，為了選舉，可以用觀塘換深澳，今天台電說未來燃煤機組備而不用，可以相信嗎？

最後江啟臣強調，「拒絕用肺發電」！

(中時電子報)