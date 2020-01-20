姚江臨。（黃福其攝）

田方倫。（黃福其攝）

國民黨敗選後，代理主席林榮德為回應改革，擬勸60歲以上中常委全面退出中常會；代理祕書長曾銘宗也表贊成。不過資深中常委江碩平、姚江臨都表示國民黨要革新，但老幹新枝都很重要，「問題不在年齡」；最年輕的中常委田方倫也認為不應「一刀切」，直接限制超過 60 歲就不能參選中常委。

林榮德拋出中常會改革構想，擬勸退逾60歲的中常委退出中常會，包括他自己在內。曾銘宗表示，他非常贊成此方向，林榮德相當大公無私，既然外界對中常委有不同意見，他希望透過協調，讓較資深、沒民意基礎的，可考慮別再參選。

江碩平及姚江臨則指出，黨章明訂中常委須是現任中央委員，由約 2000位黨代表投票產生，而黨代表則由數十萬黨員選出，若指「中常委沒有黨意基礎」是不對的；黨代表大會休會期間，中常會是最高權力機構，非常重要，老幹新枝若願為黨付出，以年齡來限制，完全不合理。國民黨危機出在領導人有無新思維？是否大公無私、全心為黨付出？不在中常會。

對於林榮德指中常會全面由青壯派接班，江碩平說，本屆34位中常委，有10多位在50歲以下，但好些人極少出席；有些青壯派抱怨中常會被「老一輩把持」，才少來開會，但中常會是共識決，至今不曾表決，主要看主席是否採納，哪來「老一輩把持」？若60歲不能選中常委，何不說60歲的黨員都不要了？

姚江臨也說，他已不打算再選中常委，但他18年來沒做生意、沒從黨拿任何好處，卻被指為「萬年中常委」、不具代表性，令他極不服氣，有些年輕中常委極少來開會，不像他常提建言，主席採不採納是另回事，如今少來開會的人請辭而形塑「改革派」，常開會的反被打為「反改革」，極不公平。

田方倫說，部分中常委覺得出席中常會像「狗吠火車」，因此的確很少出席，新任主席有責任廣納中常委建議，跟年輕世代接軌。中常委年輕化絕對是好事，但並不應明訂60歲以上就不能參加中常會，而是以溝通、呼籲的方式。

(中時 )