民間團體發動罷免高雄市長韓國瑜，蔡英文總統今天說，韓國瑜近期的改變，是一次的改變，至於高雄市民要在「他真正的改變了，而且我們對他有期待的可能性」，才會被說服。

蔡總統今天接受新聞面對面專訪提到，罷免是高雄市民的權利，罷韓運動是民間社團所發起，「民進黨可不可以強制地說不要再搞了？我們沒有這樣的能力」，她認為，關鍵在高雄市長韓國瑜，他的態度、他的表現能否讓高雄市民釋懷，這才是最重要的。

主持人追問，韓國瑜近期的改變，高雄市民是否應該給他機會；蔡總統說，這是一次的改變，至於高雄市民在什麼樣的情況下，才會被說服，「他真正的改變了，而且我們對他有期待的可能性」，她說，韓國瑜還是要持續表達出來，做為一個市長他應該承擔的事都願意去承擔。

被問到如何看待韓國瑜在總統選舉中有時沒有行程，蔡總統表示，韓國瑜確實是一個比較不一樣的總統候選人，競選都有些基本功要做，譬如每一天要走出去跟所有的人群接觸，像這類的事情會讓行程排得滿滿的，所以確實韓國瑜競選的方式有傳統的那一面，也有非傳統的那一面。

對於外界媒體解讀韓國瑜拿到552萬票是民粹主義的浪潮，該如何化解，蔡總統指出，這就是在選後，作為候選人都要各盡自己的責任，讓各自的支持者心情可以平復、沉澱下來，想一想大家共同對這個國家的責任。

蔡總統表示，她相信這也是一個執政者的責任，所以會盡最大的能力讓這個社會能夠回歸平靜，她也知道投票給韓國瑜的人，對於有些議題上面比較堅持，她也希望在這種議題或是價值取捨不一樣的人，也能夠想想。畢竟台灣是一個民主的社會，相互的包容還是很重要的。

蔡總統指出，這時是談和諧談團結的時候，這個國家如果不團結，外面的壓力是很大的，做為一個國家的總統、做為一個領導人，最重要的責任就是要讓大家可以團結，要不然不足以因應外部來的壓力，所以她誠懇呼籲支持她的人，甚至不支持她的人，在面臨國家還很多事情要做，把這些都轉換成一起來工作的一種動力。

(中時電子報)