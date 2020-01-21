林榮德。(黃福其攝)

國民黨2020大選慘敗後，今天開始推動改革委員會，要廣納具民意基礎者，以集思廣益方式推動改革，算是勇敢踏出第一步，也是正確方向，該予肯定。不過改革對這家百年老店雖刻不容緩，推動的過程及手法應更謹慎、細膩，以免招致不必要反彈，甚至反撲，落得尚未補身就先拉肚子。

過去四年，國民黨被蔡政府以東廠手段鋪天蓋地追殺，處境原就艱困；這次大選慘敗，面對蔡總統有817萬票的空前民意支持，加上國會絕對多數，未來勢必更步步荊棘，因此全黨上下除了有滅黨的共同危機感，「改革」更成黨內共識，如何藉此改革契機，化危機為轉機，如同民進黨去年「從逆風到逆轉」，的確刻不容緩。但改革應重視溝通、協調，以免改革還沒見成效，先自我抵消力道。

以60歲以上退出中常會之議，除了有年齡歧視之嫌，更是一句話就抹殺所有年長中常委的犧牲及付出。國民黨中常委的確有憑恃身分，以利遊走兩岸，甚至藉以從商謀利者，被諷為「買辦」；但其間更有出錢出力、為黨付出者。將逾60歲的中常委全部打為「保守舊勢力」，把幾顆老鼠屎視為一鍋老鼠屎，完全不公平；國民黨難道不怕青年選票已居極端劣勢，又因如此粗暴的二分法，導致包括中常委在內的年長者失望而拒絕支持，甚至日後被綠營操作，攫取年長者選票？

另一例是黨中央擬運作周三中常會暫緩中常委選舉。黨中央發新聞稿指「蔣根煌等中常委建議」，事實上，蔣根煌並不知情，也不支持；如此粗糙的手法，不但對蔣等人極不尊重，更恐導致黨內對才剛代理的「黨中央決策中心」不信任，引發另場風暴，憑添改革阻力。

代理黨主席、祕書長要在一個多月內，推動改革、完成黨主席補選，確是刻不容緩的艱鉅任務，但黨權之爭已浮現放話攻擊的陰霾之際，若推動改革又太急躁而忽略溝通，肯定事倍功半，甚至呷緊弄破碗，主事者宜謹思行事。

(中時 )