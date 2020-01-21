積欠上億工程款？ 大買家董座遭控「惡意倒債」

日前有媒體接獲投訴指控，刊登「大買家公司惡意倒債、拖欠上億工程款」的報導，大買家股份有限公司對外發表聲明稿澄清，強調公司是台中地區知名量販業者，並為經濟部台中軟體園區開發商，深耕地方多年，一向穩健經營，財務及營運狀況良好，絕無部分報導所指積欠款項，陷入財務漩渦之情事，部分特定媒體指控的內容諸多錯誤與不實。

大買家表示，包商所稱未付尾款部分，是因對方工程有重大瑕疵，在發生工程爭議前款項均已依約付款，只是針對10%尾款及返還保留款部分，與包商尚有爭議存在，絕無包商不實指控之惡質倒債及避不見面等情形。

大買家也表示，報導中指公司對特定廠商積欠款項部分，相關爭議都有法院判決可公開上網查詢，並無拖欠款項等情況，大買家集團子公司亦無欠包商數千萬元，這些指控都是與事實不符。

最後，大買家重申公司一向穩健經營、誠信履約，對於包商都依約辦理驗收及按期付款，雙方如果有意見相左發生款項爭議，也都循法律途徑解決，並尊重法院判決結果，對於包商因工程有瑕疵而利用媒體造謠及不實指控，將依法訴追、決不寬貸。

遭指拖欠上億工程款 大買家公司澄清不實指控

遭指拖欠上億工程款 大買家公司澄清不實指控

(中時電子報)