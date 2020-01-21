美國農民因貿易戰受到不小的衝擊，美國總統川普周日向農民和牧場經營者喊話，表示美國與大陸簽署的貿易協議後，陸方將大量購買美國農產品，保證簽署貿易協議會讓他們過好日子。

根據美陸首階段貿易協議，大陸承諾在兩年間大量進口美國產品與服務，總額為2000億美元，包括農產品、能源、製造業產品。其中，美方要求大陸在未來兩年內購買320億美元的農產品，但分析師質疑可行性，因為還有許多問題還沒解決。

外媒報導，川普19日在德州發表談話，表示上周簽署的貿易協議將對美國農民有益，並感謝美國農民們一直和他站在一起，他向農民保證將大力執行貿易協議、確保大陸的購買。美國政府先前為了彌補農民在貿易戰的損失，兩度發放紓困金數十億美元。

美國總統大選將在今年稍晚登場，川普2016年在德州拿下勝利，他希望今年還能取勝。川普表示，民意調查顯示，他獲得美國農民的廣泛支持。

此外，川普在週末的推特中表示，貿易協議將有助美股再創新高。

(中時電子報)