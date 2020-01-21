春節期間不想出門人擠人，用「台灣Pay」就可以搞定生活大小事，行動轉帳再享零手續費優惠至109年12月底!舉凡親友間聚餐、團購分帳，或是給小孩零用錢、給父母孝親費，手機掃碼就能完成，同時還能繳交水電瓦斯費、信用卡費、學雜費等各種費用，甚至是街頭藝人打賞都能掃碼支付，輕鬆體驗「無現金生活」。

推動QR Code共通支付服務的「台灣Pay」，支援轉帳、購物、繳費、繳稅、提款等多元功能，其中QR Code掃碼轉帳最受民眾喜愛，像平常親友間聚餐、團購分帳，透過「台灣Pay」掃碼，手機就能即時轉帳，不須掏零錢慢慢算，連新年發紅包也可以用「台灣Pay」，再也不必事前到銀行大排長龍領新鈔。

即日起至109年12月31日止，透過臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、陽信銀行、台中二信、三信商銀及中華郵政等12家銀行「行動銀行」APP，以「台灣Pay」QR Code掃碼轉帳，即可享免手續費；另亦可透過「台灣行動支付」APP綁定臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、淡水一信、新竹一信、彰化六信、花蓮二信、中華郵政、日盛銀行及南農中心等17家銀行的金融卡，不論是使用QR Code掃碼轉帳或手動輸入轉帳帳號功能，都同享免手續費！

(中時電子報)