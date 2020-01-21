在日常生活中每個月收到的水電費、瓦斯費、電信費等帳單，都要費心記憶繳費期限，再跑到超商或銀行繳費嗎？不！只要「台灣Pay」在手，打開APP掃描帳單上「台灣Pay」QR Code，不用幾秒鐘就能線上繳納費用，，還有機會可以把Sony 65吋OLED電視、Hitachi環保節能冰箱、Panasonic 環保洗衣機、Dyson 無線吸塵器抽回家。

自108年12月16日起至109年3月15日止，透過「台灣 Pay」QR Code繳納帳單費用，每筆帳單都有額外的抽獎機會，每繳納1筆就能抽1次。獎項包含市價約199,900元的Sony 65吋OLED電視、市價約94,900元的Hitachi環保節能冰箱、市價約44,190元的Panasonic環保洗衣機，以及Dyson無線吸塵器、3C賣場提貨券500~3,000元等，高達400多項實用好禮。

「台灣Pay」支援轉帳、購物、繳費、繳稅、提款等多元功能，其中「QR Code掃碼繳費」，省下前往超商繳費的時間，提供民眾24小時隨掃隨繳的便利性，拿起手機掃描帳單上「台灣 Pay」QR Code即能繳付各項費用，對於忙碌現代人而言，既方便又省時。目前「台灣Pay」可支付的帳單種類眾多，像是水費、電費、瓦斯費、電信費、信用卡費、學雜費、政府機關相關費用等；現在請趕快下載17家金融機構「行動銀行」APP或可綁定17家金融機構金融卡的「台灣行動支付」APP，趕緊體驗並抱回超值大獎吧！

(中時電子報)