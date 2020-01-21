巴拉圭發生史上最大越獄事件，75名高危險囚犯19日集體越獄成功，當局相信獄方有內鬼掩護，已經指示開除所有獄方人員並加以逮捕。

巴拉圭監獄遭遇史上最大越獄事件，75名囚犯逃獄成功。

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）報導，巴拉圭與巴西邊界的貝德羅胡安卡巴雷洛市（Pedro Juan Caballero） 一座監獄，周日發生75名囚犯集體越獄事件，獄方人員當天巡視監獄時，赫然發現關押「第一首都軍團」（First Capital Command）幫派嫌犯的區域全數空了。「第一首都軍團」是巴西最大的犯罪集團。

囚犯挖出的地道。（圖／美聯社）

警方在監獄內發現一個囚犯挖出的地道，其中一個牢房內塞了約200個沙包，推測就是從地道內挖出的沙土，不過當局認為，地道可能只是障眼法，巴拉圭內政部長阿塞維多（Euclides Acevedo）說，「我們相信地道是為了掩蓋釋放囚犯的事實，監獄內有內鬼。」

Dos pabellones completos de la cárcel de Pedro Juan Caballero quedaron vacíos tras la fuga de 91 reos. Hasta los de la planta alta bajaron para huir. ¿Quién les abrió el portón? ¿Cómo nadie vio la excavación ni las bolsas con arena juntadas en la planta baja?

¡Esto es Paraguay! pic.twitter.com/nvGumckRiF — Iván Leguizamón (@ivanciclon) January 19, 2020

巴拉圭情資單位掌握到的訊息指出，過去幾天囚犯以一組又一組的方式逃離監獄，當局甚至懷疑，部分囚犯在守衛的默許下直接從監獄大門離開。

巴拉圭法務部長裴蕾絲（Cecilia Perez）說，這是該國史上最大的越獄事件、「史無前例」，她甚至提到一個月前巴國政府就獲悉囚犯在策動越獄計畫，囚犯還提供8萬美元獎金讓獄警協助越獄，只是計畫最終仍未及時被阻止，裴蕾絲已指示開除所有獄方人員，並將他們逮捕。

據信這些「高度危險」的囚犯多已越過邊境、進入巴西。

巴拉圭監獄長期面臨經費不足、人員短缺、以及貪腐等問題，去年6月，一座監 獄才發生幫派衝突事件，10名囚犯被殺，當中有人被斬首。

(中時電子報)