巴拉圭發生史上最大越獄事件，75名高危險囚犯19日集體越獄成功，當局相信獄方有內鬼掩護，已經指示開除所有獄方人員並加以逮捕。
綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）報導，巴拉圭與巴西邊界的貝德羅胡安卡巴雷洛市（Pedro Juan Caballero） 一座監獄，周日發生75名囚犯集體越獄事件，獄方人員當天巡視監獄時，赫然發現關押「第一首都軍團」（First Capital Command）幫派嫌犯的區域全數空了。「第一首都軍團」是巴西最大的犯罪集團。
警方在監獄內發現一個囚犯挖出的地道，其中一個牢房內塞了約200個沙包，推測就是從地道內挖出的沙土，不過當局認為，地道可能只是障眼法，巴拉圭內政部長阿塞維多（Euclides Acevedo）說，「我們相信地道是為了掩蓋釋放囚犯的事實，監獄內有內鬼。」
巴拉圭情資單位掌握到的訊息指出，過去幾天囚犯以一組又一組的方式逃離監獄，當局甚至懷疑，部分囚犯在守衛的默許下直接從監獄大門離開。
巴拉圭法務部長裴蕾絲（Cecilia Perez）說，這是該國史上最大的越獄事件、「史無前例」，她甚至提到一個月前巴國政府就獲悉囚犯在策動越獄計畫，囚犯還提供8萬美元獎金讓獄警協助越獄，只是計畫最終仍未及時被阻止，裴蕾絲已指示開除所有獄方人員，並將他們逮捕。
據信這些「高度危險」的囚犯多已越過邊境、進入巴西。
巴拉圭監獄長期面臨經費不足、人員短缺、以及貪腐等問題，去年6月，一座監 獄才發生幫派衝突事件，10名囚犯被殺，當中有人被斬首。
(中時電子報)
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