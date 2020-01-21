國民黨代理主席林榮德、代理祕書長曾銘宗下午召集一級主管、新北市黨部主委李乾龍開會，決定本周三中常會討論改革委員會成立草案，儘速成立改委會。國民黨後來發布新聞稿，另指「為因應改革委員會成立運作，有主張改革之蔣根煌等多位中常委建議，將中常委選舉暫緩舉行，待未來改革委員會結論出爐後，再依結論進行黨內改組工程，黨中央對此表達贊同，待周三中常會討論通過。」欲將黨主席補選、中常委改選脫鉤。

據指出，國民黨日前中常會，已通過中常委改選與黨主席改選同時進行。因林、曾打算推動中常委從2000多位黨代表投票，改為逾25.8萬名黨員直選，但變更選舉方式須召開全代會修改黨章，因此今天會中商定由中常委在周三中常會提出暫緩中常委改選案，再由新任黨主席召開全代會修改黨章。

但此舉引起部分中常委不滿，指中常委已延任半年，早該改選，林、曾只是「看守內閣」，無權做這麼大的變動，揚言周三不可能通過中常委緩選案；新北市議長蔣根煌今晚更直接否認有該建議，怒罵「不能因為我有民意基礎，每次就把事情推到我頭上」，他認為中常會既通過3月7日合併選舉，就如期完成，林、曾等人已約他明天見面，他要把話講清楚。

國民黨中央今天討論如何成立改革委員會，決定後天中常會通過成立草案，改委會成員預計約50人，包括15縣市長、部分縣市議長、新科立委、青年代表、學者專家及社會賢達等各界人士，預計農曆年後由林榮德、曾銘宗領銜召開籌備會，大約2至3個月內，就不同議題分組討論，最後凝聚共識；這段期間同步進行黨主席補選，於3月7日完成，改委會的結論由新主席帶領推動。

發言人王育敏說，改委會將分為組織、財務、兩岸路線、青年參與等不同議題討論；外界關心的60歲以上退出中常會是否納入討論，涉及組織改革，由改革委員會決定；至於中常委若改為黨員直選，可避免過去送禮請客等亂象，若覺得選區太大，可分北中南東等區進行改選。但她也強調，任何議題，黨中央都無預設立場，由改委會集體智慧決定。

據指出，為建構改委會具民意基礎，今天會中特別討論一定要納入15 縣市長，新北市人口最多，市長侯友宜更須成為領頭羊；而侯日前也曾向黨務人士表達若看到黨的改革決心，他願貢獻心力。林榮德、曾銘宗為此，將前往拜會侯友宜。此外，擁有9萬多黨員被形容「黨中有黨」的黃復興黨部，將來也會是改委會組織改革的重點。

王育敏也說，雖然先前有江啟臣等8位中常委宣布請辭，但請辭並未生效，後天中常會將邀8人出席，一起貢獻智慧。

(旺報 )