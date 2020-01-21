新肺炎確認可以人傳人 。 鍾南山

中央電視台訪問大陸首席傳染病學專家鍾南山證實，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒已確定會「人傳人」，目前已有14名醫護人員受到感染，預估春節期間武漢肺炎「得病人數還會有增加」。

陸媒報導稱，鍾南山是在2003年中國大陸爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，協助揭露疫情的嚴重程度。他在接受大陸中央電視台訪問時公開表示，與SARS類似的2019新型冠狀病毒（2019－nCoV），現在可以說「肯定」會人傳人。

鍾南山表示，肯定人傳人的現象是因為這次的新型冠狀病毒肺炎是從武漢一處海鮮市場傳出，但他指出，有些病人從未到過武漢，仍然感染了新型冠狀病毒肺炎，其中廣東省就有兩位病人是遭去過武漢的親人所傳染。此外，已有14名醫護人員受到感染，但他未透露被感染的醫護人員屬於哪個醫療院所。

他說，新型冠狀病毒跟SARS病毒相比，儘管有很多的同源性，但是是平行的，完全不同的病毒，只是某些方面有近似的地方。新型冠狀病毒的感染目前剛剛開始，正在爬坡，但是相比SARS傳染性沒那麼強。​​，與極期的SARS相比，毒力沒那麼大，以後會怎麼樣，要看發展情況，另外要看如何控制，減少傳染。

鍾南山強調，「這次花了2週就定位了新型冠狀病毒，再加上我們有很好的監控和隔離的制度，我不相信它會像17年前非典（中國對SARS的稱呼）造成的社會影響以及經濟的損害」。

目前中國大陸已有218個感染武漢肺炎的確診病例，確診病例出現在武漢、北京、廣東、上海，而亞洲國家泰國、日本和南韓都通報確診病例。

(中時電子報)