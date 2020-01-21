地基主是住宅、房屋的守護靈，固定祭拜屬台灣民間信仰，除夕當天不少人也會準備菜餚拜地基主，祈求住家一整年平安。命理師謝沅瑾在臉書上曝光秘訣，「如何祭拜地基主」。他也提醒，最佳時間應選擇下午2點以後、晚上7點以前。

謝沅瑾在臉書上分享「除夕拜地基主要點」，他首先解釋，地基主原本是古代對於地基的崇拜，在傳統的信仰中認為萬物都有神靈，像是門有門神、灶有灶神、井有井神等。對於地基的崇拜，後來慢慢轉變為對歷代住於這片土地之上的人的祭祀。

換句話說，地基主就是住在這個房子裡，更精確的說是蓋房子的這塊地上的歷代住民。因此，傳統上地基主是沒有神像的，高矮胖瘦、男女老少都有。

由於地基主是房子上面曾經住過的歷代的住民，因此祭拜的範圍以房子範圍內為主。一般多在廚房擺一張小桌子，朝屋後方向祭拜，如果空間不夠，也可以把流理台當供桌，朝流理台方向祭拜即可。謝沅瑾也特別提醒，最佳時間應選擇下午2點以後、晚上7點以前。

拜拜供品也很簡單，謝沅瑾指出，就是日常家裡的飯菜即可，簡單一點的話，可以準備一個雞腿便當，加上三杯酒、兩副碗筷跟紙錢。如果想要準備比較豐盛，謝沅瑾建議，可準備六道菜碗、一鍋飯、三杯酒、兩副碗筷及紙錢。原則上就是有飯、有菜、有肉、有湯跟酒就可以了。

(中時電子報)