萬群地產總經理謝坤成表示，2020到2021，整個基本面都非常的好，籲購屋者把握機會。（盧金足攝）

萬群地產總經理謝坤成向建商呼籲，在台中的推案能夠讓在地的台中來代銷，在地的最能接地氣，銷售賣出好業績。（盧金足攝）

萬群地產20日晚上在台中林酒店舉辦盛大尾牙宴，萬群地產總經理謝坤成表示，2020年整個基本面都非常好，現在建商不是找不到資金，是找不到土地，建商缺工缺人，因為推案量大，缺設計師、建築師，加上營建、工程發包缺工，工資與建材雙漲，「如果要買房子，要趕快！」現在建商標的土地，都在標3年後的價格，目前價格還未開漲，正是購屋好時機，未來一定會再漲一波。

「2020到2021，整個基本面都非常的好！」謝坤成表示，萬群地產像台灣知名科技業的代工一樣，也是幫所有的開發商、所有業主代工，就是萬群地產莫大的榮幸，他感謝業主給他們建案銷售，讓他們有發揮的機會，提供萬群地產舞台

，如果沒有開發商買土地，開發土地，不會有代銷這麼好的機會。

由台中在地代銷，最接地氣！台中市是台灣的政經樞紐，近年來不只吸引台北建商來台中購地推案，連北部代銷公司也來中台灣插旗。

謝坤成向出席的建商呼籲，所有台中的業主，還是台北、高雄的業主，在台中推案能夠讓在地的台中代銷，現在很多北部和南部代銷，來台中排隊搶代銷市場，造成台中代銷的生態遭受很大威脅，他為台中的代銷業者喊話，在台中的推案能讓台中代銷來執行，讓中台灣的代銷業蓬勃發展，蒸蒸日上。

迎接新年，謝坤成表示，今年基本面好，還會延長到明年

，不管是商辦、小坪數、中坪數和大坪數豪宅，2020到2021年，想買房子的民眾，投資置產都是進場的最佳時機。

萬群地產是中部最大代銷業者，謝坤成百忙之中，不忘充電進修，攻讀新知也讓他有所感，分享重拾書本的心得，他說，人生成長有兩件事，一個上課，一個是上當，兩個你會怎麼選？謝坤成說，上課開啟新視野，上當則是被騙子騙上當，付出更大代價。

他也感謝教授傳道、授業和解惑，學到更好的經驗，一個是被教育，一個是被教訓，謝坤成直言，「希望能夠學到被教育」，不要在商場與人生中被教訓，一席經驗分享，讓尾牙宴贏得滿堂彩。

(中時 )