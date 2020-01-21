本周一英國上議院表決脫歐法案，親歐盟的自由民主黨議員，提出的法案將保護歐盟居民在英國境內享有的權益，投票時以270票對229票通過。這代表了，未來英國脫歐後，當地的歐盟公民可自動享有繼續居留在英國的權利，不需要另外向英國移民署提出申請，而且英國政府會主動提供更新的居留證件給歐盟公民。

這對於住在當地的歐盟公民來說，無疑是一大利多。然而這項政策卻不是英國首相強森所樂見的，他所屬的保守黨反對親歐盟的各項政策，認為這將會違反英國的國家利益。可是保守黨在上議會並不是最大黨。觀察家認為，上議會無心要杯葛強森的意志，只是希望英國在脫歐的道路上，不要變成一個鎖國的孤兒。

上議院表決通過的法案，將送交下議院審議，而強森的保守黨在下議院有多數的勢力，所以仍有可能翻盤。依照保守黨的版本，歐盟公民需要另外向英國移民署提出申請，申請通過後才能繼續居留。

下議會是強森的天堂，上個月中，下議院才以高票通過強森的脫歐法案，上了各大國際媒體的版面。如今在上議院踢到鐵板，周一當天除了歐盟公民居留的法案以外，另一項關於難民孩童的修改法案也遭挫敗，強森政府在上議院可謂一籌莫展。

(中時電子報)