上週二德國、英國、法國聯合譴責伊朗違反了核協議，並隨即啟動協議中的「爭議機制」，下一步有可能是聯合國安理會對伊朗實施制裁。而本周一伊朗回應了，外交部長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫(Javad Zarif)向國際媒體放話，表示只要聯合國介入，伊朗就退出核武禁止擴散條約。

扎里夫說:「如果歐洲各國再繼續亂來，把爭議機制送交聯合國安理會的話，我們會採取一些必要的手段，然後退出核武禁止擴散條約。」他並未說清楚所謂的必要手段為何。

伊朗於2015年簽署了「核協議」，然而美國總統川普首先退出，認為伊朗已違反了核協議，並該始對伊朗實施經濟制裁。伊朗也逐步收回承諾，背地裡發展核子計畫，卻對國際宣稱一直有在遵守核協議，直到歐洲各國也看不下去。

核協議是架構在「核武禁止擴散條約」上，該條約於1968年簽署，宗旨是限制核子武器發展，僅將核子技術用於和平及能源發展上，目前共有190國簽署。歷史上唯一退出該條約的國家只有北韓。不過有一些國家從未簽署，例如:印度、巴基斯坦、以色列。一般相信，未簽署的這幾個國家，都擁有核子武器。

伊朗於1970年就簽署了該條約，對於西方國家指控暗自研發核武，伊朗自始至終予以否認，強調核能僅用在發電用途。

(中時電子報)