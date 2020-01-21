英國女王同意哈利與梅根卸下皇家成員的職務，宣布從此以後，他們的公開活動將不再代表皇室，同時也禁止他們夫妻倆在經營個人品牌時，使用皇室的稱號及「殿下」的尊稱。

然而根據英國《衛報》報導，哈利與梅根註冊的個人品牌中，許多名稱含有皇室的元素，未來要如何經營，已成為急於經濟獨立的兩人最迫切的問題。

原先，哈利與梅根希望的劇本是，一半時間經營自己的事業，另一半兼顧部分皇室的義務，以保有頭銜。然而白金漢宮的決定，卻抹消了這個可能性，哈利本週日才說:「我們別無選擇。」預料他與梅根未來一年的「過渡期」，大都會在加拿大度過。

然而，他們兩人在社群網站上的官方帳號，用的商標是他們名字縮寫「H」和「M」重疊在一起的草寫字母，上頭有一個皇冠，這也是他們慈善基金會的註冊商標。未來能否繼續使用，沒有人知道。

英國媒體普遍認為不宜繼續使用，因為白金漢宮已經明確聲明了，哈利與梅根不能再以任何皇家形象，作為營利之用。

公關業界則認為，他們兩個一定要去跟皇室爭取繼續使用這個品牌和商標，「否則他們就什麼都不是了。」如果要改變品牌名稱的話，對哈利和梅根將會是重大的損失。

中立派的人士則表示，可以保留原先的品牌，但只做為慈善的用途，不拿來個人營利，這樣就萬無一失。

白金漢宮至今也尚未宣布未來哈利和梅根的頭銜為何。

(中時電子報)