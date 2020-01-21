明明都到了快打烊的時間，還是一堆人塞爆結帳區。（圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說FB）

周五即將迎來除夕，美式賣場好市多就湧入大批人馬，把賣場擠得水洩不通。有網友貼出結帳時人潮塞爆的照片，表示她周一晚間逛好市多內湖店，明明都到了快打烊的時間，她卻還是被眼前的排隊陣仗嚇到了，照片一曝光後讓網友看了直呼好誇張。

原PO在臉書社群「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片，表示她周一晚間逛好市多，到了9點半快打烊的時間，她發現眼前黑壓壓一片都是排隊等結帳的人潮，塞爆的情況讓她看了驚呼「嚇到了」。

內湖店熱況一出，其他網友也紛紛回應「應該現場的人都嚇到」、「大家都覺得打烊前人會少一點，結果...」、「工作人員應該也很崩潰...」、「年前真的不要去，要不就一個去排結帳，一個去拿貨。」、「前天星期日下午去新莊好事多，連停車場都進不去，排隊到馬路上 」、「和店從上星期就是一直爆滿、一直爆滿」、「好市多才是真正的年貨大街」、「天去中華店也是誇張的多人」。

不過台中人老神在在表示，「這是台中日常的樣子啊」、「台中店完全不敢再去了，平日嚇死人，假日人擠人」、「台中更爆炸，結帳得排一個多小時」、「台中店的日常～連平日的中午都可超多人。不知是閒人太多，還是店太小」。

(中時電子報)