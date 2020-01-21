武漢肺炎疫情持續延燒，目前已經蔓延至北京、上海等沿海城市，境內已確診218名病例。中國工程院院士、呼吸道疾病專家鍾南山表示，廣東的2名病例並沒有去過武漢，但是他們的家人去了武漢返家後，就感染新型冠狀病毒肺炎，他直言：「有人傳人現象。」

綜合陸媒報導，新增病例中有11名曾居住或造訪過武漢，而廣東2名病例則是和確診病患有密切接觸，鍾南山昨（20日）晚間表示，依照廣東這2名病例來看，「現在可以說，肯定的，有人傳人現象。」他並指出此次疫情的源頭、已休市的華南海鮮市場，其實裡面賣最多的並非海鮮，而是野生動物，例如竹鼠、獾等，病毒透過野生動物傳到人體的可能性較高。

鍾南山表示，與SARS病毒相比，新型冠狀病毒雖有很多同源行但為平行、完全不同的病毒，不像SARS的高傳染性，毒力也還沒那麼大，但接下來還需觀察病毒的發展、被控制情況，因為隨著病毒逐漸適人體的過程，毒力會增加，「相信疫情不會像17年前SARS造成的社會影響及經濟損害。」

昨日最新消息證實已有14名醫護人員感染新型冠狀病毒肺炎，鍾南山提醒武漢需要減少輸出、進行嚴格的篩檢，若體溫過高就不建議離開武漢，並防治出現「超級傳播者」。鍾南山表示，預防和控制最有效的方法是早發現早治療，確診病例的隔離治療非常重要。

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(中時電子報)