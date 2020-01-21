大陸女星王珞丹2007年演出電視劇《奮鬥》米萊一角一炮而紅，之後接演了多部知名青春都市時裝劇，在內地有一定的知名度。近日王珞丹在個人微博發布一張風景照，自豪地說是爸媽拍的照片，結果下秒就被網友打臉：「那是美國知名攝影師拍的吧？」雖然她火速刪掉貼文，但已在網路上掀起一番熱議。

王珞丹的父母日前在世界各地到處遊玩，玩樂之餘也不忘給女兒發個幾張風景照，而王珞丹看到父親傳來的照片後，便在微博上發文：「我爸媽終於過上了我期待他們的生活，那就是周遊列國。」隨後在貼文最後打上「Photo by 我爸媽」。

（圖／翻攝自王珞丹微博）

貼文發布後，有眼尖的網友出來打臉王珞丹，表示該張風景照應該是美國名攝影師Benjamin Everett的作品，結果仔細比對，還真的是出自該名攝影師之手，儘管王珞丹下秒急刪貼文，但還是遭網友截圖，並且掀起一股討論。

王珞丹隨後也在微博發文貼文，表示是自己搞錯了，爸爸傳來一堆風景照，沒想到卻夾雜一張外國知名大師的照片，「發現後第一時間修正，爹只有一個，挖坑我跳我也愛他，媽媽已教訓（嘲笑）過我倆了。」

（圖／翻攝自王珞丹微博）

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(中時電子報)