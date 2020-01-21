2020農曆春節天氣一表看懂。（圖／翻攝自臉書天氣風險管理開發）

春節連假即將開跑，天氣專業粉專指出，連假天氣將分三階段變天，前暖晴、後濕涼、收假寒」。除夕、初一白天各地暖熱、天氣穩定；初二鋒面接近，各地天氣會有明顯轉變，初二到初四全台都有降雨機會，高山也有機會降雪；初五乾冷空氣南下，持續到開工。

「天氣風險 WeatherRisk」粉絲頁PO文指出指出，春節連假天氣將連三變，除夕、初一（24、25日)天氣最好，睛朗穩定；初二因鋒面接近，初二到初四（26至28日）全台都會下雨，高天也可能降雪；初五（29日）乾冷空氣南下，溫度進一步下降，但雨量會減少。

至於年前這二天的天氣，今（21日）局部地區在清晨出現10度以下低溫，不過到除夕（24日）前冷氣團減弱，溫度會逐漸回升。

中央氣象局表示，今日開始冷氣團減弱，環境轉為偏東風，因此只有東半部地區偶而多雲、有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。溫度方面，各地高溫回升明顯，北部、東北部高溫約23至25度，花東地區約24至26度，中南部地區約25至27度，南部局部地區更可能出現28度以上。

今日下午起漸轉南風，至除夕為止日漸溫暖，金、馬及西半部地區易有低雲或霧影響見度，有搭機需求的民眾請多加留意航班資訊。初一開始東北季風逐漸增強，北部、東半部降雨機率增高。

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(中時電子報)