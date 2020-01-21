電力超強的炎亞綸，出道以來男女粉絲通殺，他與「棒棒堂男孩」出身的翁瑞迪（阿本），傳了8年的戀情卻一直未公開認愛；4年前有消息指2人因炎亞綸太花心而分手，不過阿本仍多次被媒體捕捉自由進出炎家，證明感情依舊。去年11月29日晚間，本刊直擊炎亞綸從台北市天母新居外出，與阿本去百貨公司看電影，在此之前，阿本也多次往返炎亞綸的新家，正牌室友地位穩固。

去年十一月二十九日晚間十點二十三分，炎亞綸騎著一輛黃色單車，離開他在台北市天母的新住宅。夜深的天母路上車輛不多，騎著單車的炎亞綸像「飆仔」似地直奔百貨公司；停好車後，他搭電梯直達影城和阿本等友人會合，接著和朋友進入自助KTV內高歌，阿本則開心地在外頭拿著手機拍照。

炎亞綸看著一名男性友人在自助KTV唱歌，阿本則在一旁等候拍照，隨後一群人去看電影。（圖／本刊攝影組）

炎亞綸唱完歌便走出KTV，在外面觀看朋友歡唱，一旁的阿本悄悄地從他後方經過，臉上仍堆滿笑容。近十一點時，一夥人走進影廳觀賞《布魯克林孤兒》，炎亞綸刻意挑選深夜時段看電影，應是為了避開人潮；隔日凌晨一點半，電影散場時炎亞綸沒和阿本一起走，而是獨自下樓騎單車離開，這回他又是一路火力全開猛踩踏板，快速奔回新家。

其實，本刊早在十一月二十一日下午一點多，就巧遇炎亞綸騎單車出入新宅；根據實價登錄的資料，該社區屋齡約十二年，近期某戶的成交金額高達新台幣七千九百萬元，等於每坪近百萬元。能入住這等豪宅的炎亞綸，買輛高檔車代步並不奇怪，但他出入大多騎單車，既能鍛鍊身體又省油錢，還可為環保貢獻一己之力，算是很好的示範。

阿本胸前掛著一隻狗狗走出炎家（右圖），那隻狗也曾出現在炎亞綸的IG（左圖）。（圖／本刊攝影組、翻攝自炎亞綸IG）

多年前，阿本就被拍到持有炎亞綸舊家的房卡，可以自由進出炎家，炎亞綸換屋後，自然也沒忘了阿本。本刊記者觀察，阿本經常出入炎亞綸的新家社區，十一月二十三日中午十一點二十七分，午餐時間一到，阿本便走出該社區，胸前還揹著炎亞綸養的狗狗Poti；約半個鐘頭後，阿本提著像是裝食物的紙袋，與一名男子一同返回炎家，該男子應是阿本和炎亞綸共同的朋友。

牽著小折的炎亞綸，和阿本與一名女性友人有說有笑地一起回家。（圖／本刊攝影組）

十一月二十七日早上十點半，阿本又被本刊目擊，從炎家出門搭乘計程車，到大安區一處商業大樓內；從阿本把炎亞綸新居當自家般隨意進出看來，兩人傳分手後關係依然相當緊密。本刊也曾直擊炎亞綸和阿本同框出現在該社區，十一月三十日下午近二點，阿本先一步出門，約一個小時後，炎亞綸也騎著單車外出，直到下午三點四十四分，兩人才一起回家，此時身邊還跟著一名女性。

阿本搭計程車回到炎亞綸位於天母的新家，當晚未曾見他離開。（圖／本刊攝影組）

十二月二十七日下午近五點半，阿本搭計程車回來，直到深夜時分都未見他離開。隔天下午二點半，炎亞綸和另一名手上拿著琴盒、應是助理的男子走出家門，二人一同搭乘一輛廂型車，而當天晚上炎亞綸在台南有演出活動。

炎亞綸與助理一同出門，準備前往台南演出。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)