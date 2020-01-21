許多人對蟑螂都避之唯恐不及，更有人一看見牠就嚇得尖叫，恨不得將牠打爛噴汁。不過一名女網友表示，自己從來就不怕蟑螂，甚至敢活捉，但一次拖鞋失手，蟑螂跑了，下秒發生的事情讓她超級崩潰，也對蟑螂這個生物留下恐怖陰影。

女網友在《爆怨公社》透露，準備洗澡時突然發現一隻咖啡色小型蟑螂，起初自己一點也不覺得怎麼樣，畢竟不會怕，但沒想到接下來發生的事情讓她超崩潰。女網友娓娓道來，就在她認為可以用拖鞋百分之百打扁蟑螂時，卻打偏了，尋遍了浴室，都沒有發現牠的蹤跡。

結果女網友突然覺得臉癢癢的，一照鏡子發現，蟑螂居然在她的臉上。女網友說，「重點是蟑螂還爬過我的嘴唇，我因為太緊張猛拍打我的臉，蟑螂居然鑽進頭髮裡。」更崩潰的是，女網友是長捲髮，頭髮洗了3遍、牙刷了3遍，至今都還未找到蟑螂。

女網友嘆氣，「我是不是被蟑螂耍了，剛剛到底經歷了些什麼，爬過嘴唇的感受依然深刻，好想吐啊。」貼文一出馬上引起熱烈討論，許多人紛紛留言「我還曾經在小時候睡覺的時候把蟑螂咬碎」、「有一次半夜睡覺，蟑螂也從我的嘴上經過，崩潰」、「就算我沒穿衣服，我也會衝出來大喊求幫抓蟑螂，太恐怖了」。

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(中時電子報)