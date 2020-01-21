「2019年好野趴」堪稱是台灣歷來最大規模電音派對，原定在去年12月14、15日舉辦，但在活動開始前臨時取消，負責票務事宜的電音趴協辦廠商林先生出面控訴，自己投資電音趴的2千萬疑被主辦單位A走，讓他相當氣憤。

這場堪稱台灣歷來最大規模電音趴臨時取消，讓期盼已久的電音迷相當失望。負責票務事宜的電音趴協辦廠商林先生（林男）從倉庫抱出一大箱近萬張作廢的電音趴門票憤怒的說，事情並非是主辦單位所稱「票房不佳」如此簡單，「自己投資電音趴的錢都被騙光了。」

「2019好野趴」打出黃金演出陣容，包含去年世界電音冠軍DJ DVLM、「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）還有其他來自各國的百大DJ，門票依據卡司名單不同，價格從3200元至6800元不等，主辦單位「紅星全球娛樂」及「海樂影業」事前甚至廣發媒體宣傳，但門票根本賣不到一成，活動就在開演前8天「胎死腹中」。

「2019年好野趴」打出黃金陣容，邀請到去年才拿下百大DJ冠軍的比利時團體DVLM和「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）。（圖／擷取自臉書）

本刊調查，紅星全球娛樂有限公司在2016年成立，主要業務包含經紀代理及執行各類型演唱會及見面會，舉凡韓國、日本及歐美藝人與主題展演或展覽。紅星的前身為皂莢木文化國際有限公司，曾舉辦過2016年泫雅見面會、G-friend見面會、2018GFRIEND見面會、 JessieJ巡迴演唱會台北站等大型活動，吸引不少粉絲。

而海樂影業創立於2004年，在國內電影版權代理業有「鬼王」稱號，近期版圖擴張專門接洽西洋、日本、韓國、國內藝人演唱會、見面會、記者會等相關表演活動，2018年登錄興櫃，預計今年一月底成為上櫃公司，可見其規模頗大。海樂過去曾辦過許多大型活動，如去年的旗津春吶、英國歌手Ed Sheeran演唱會、人氣韓團FTIsland粉絲見面會等。

但此事件發生後，海樂負責人吳男深怕影響海樂上櫃送件時程，因此才會跟林男聲稱好野趴的投資是個人行為，企圖撇清與海樂公司的關係，由於時間點太過巧合，不免讓林男懷疑紅星與海樂聯手騙他投資，再惡意取消活動。

林男指著海報上及合約條文，上頭都載明主辦單位就是紅星全球娛樂與海樂影業，他曾向海樂員工求證，員工也表示「海樂就是主辦方」，間接打臉海樂負責人的「個人投資」。

好野趴突然取消，海樂影業負責人緊急撇責，表示投資是個人的事，與公司無關，而紅星也在第一時間發出聲明表示自己是「唯一主辦單位」，時間點過於巧合，讓林先生驚覺是投資詐騙。（圖／讀者提供）

林男不滿的說「現在活動取消，資金出現缺口，海樂就撇責就說是協辦，白紙黑字寫得清楚，同樣是主辦單位卻不需要負責任，這根本就是聯合起來誆我，把我當凱子耍。」

本刊致電主辦單位紅星全球娛樂負責人丁南，他坦承「好野趴」確實是因為票房差，為了不再燒更多錢才忍痛取消，他個人會承擔責任；對於林先生指控捲款落跑，他澄清雙方對於還款已有共識，並簽了3000多萬的本票，承諾從今年2月底開始分19個月，每月分期償還林先生100萬元，「納悶為何談好的事要再拿出來講」。

而海樂影業負責人吳智弘則喊冤表示自己也是受害者，他說，因為電音趴邀的其中一位DJ是由海樂代理經紀，所以海樂才掛名為主辦單位，但對於個人投資部分他則強調「我沒必要跟你說這麼清楚」，並表示自己也借錢給紅星，面對活動取消也很無奈。

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(中時電子報)