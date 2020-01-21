「2019年好野趴」主辦單位「紅星全球娛樂」、「海樂影業」與投資人林先生三方約定好各自投入資金籌辦派對，但在林男投下500萬後，海樂影業負責人告訴林男電音趴肯定賺大錢，因此林男後續又投入約1500萬現金，電音趴如今喊卡，2大主辦單位卻撇責，讓投入千萬資金協辦電音趴的林先生血本無歸。

合約書上載明林男為協辦單位，與紅星、海樂達成協議並簽下三方票務合約時，已約定好總預算為6500萬元，林男的部分500萬元，海樂負責1500萬元，剩下的都由紅星負責。

但過程中，海樂的吳姓負責人頻頻對林男灌迷湯，強調「保證賺大錢」、林男看到媒體報導以及DJ名單也認為應該可以賺一筆，於是又陸續投進約1500萬，到了12月初，孰料售票狀況不如預期，與原本期望票房相距甚遠，12月5日林男接到紅星和海樂的告知，「因售票收入不足，確認電音趴活動取消，硬辦下去錢會全燒光」。

海樂影業負責人曾像林先生信心滿滿表示投資好野趴「肯定賺錢」，但活卻在開演前一周突然喊卡。（圖／讀者提供）

好野趴對外謊稱早鳥票早已完售，然而事實上賣出的票根本才近一成。（圖／擷取自臉書）

林先生心痛之餘也納悶，6500萬的資金怎麼會不到2個月的時間全數花完。原來，整場活動的實際到位資金根本沒有6500萬，從頭到尾都只有林男投入的2000萬，紅星不但分文未出，海樂的吳姓負責人也開出了一張無法即時兌現的1500萬元支票，整場電音趴可用資金就只有林先生的2000萬元，讓林男痛批：「自己根本被當盤子耍。」

本刊致電主辦單位紅星全球娛樂負責人丁南，他坦承「好野趴」確實是因為票房差，為了不再燒更多錢才忍痛取消，他個人會承擔責任；對於林先生指控捲款落跑，他澄清雙方對於還款已有共識，並簽了3000多萬的本票，承諾從今年2月底開始分19個月，每月分期償還林先生100萬元，「納悶為何談好的事要再拿出來講」。

而海樂影業負責人吳智弘則喊冤表示自己也是受害者，他說，因為電音趴邀的其中一位DJ是由海樂代理經紀，所以海樂才掛名為主辦單位，但對於個人投資部分他則強調「我沒必要跟你說這麼清楚」，並表示自己也借錢給紅星，面對活動取消也很無奈。

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(中時電子報)