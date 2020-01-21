投資「好野趴」2000萬的林先生，在活動取消後向主辦單位要求提出資金流向證明，想知道錢的流向，然而紅星、海樂卻根本提不出來，林男事後才得知派對用的場地、燈光、音響都沒有事先處理，更扯的是，不只海樂撇責主辦權，紅星整個公司幾近人去樓空，從負責人到員工玩起躲貓貓。

「票如果真的賣不好我認了，但他們根本不想辦這個活動，我後來才知道最基本的場地、燈光、音響都沒準備，各國藝人來台灣接機流程也都沒處理，是要辦什麼電音趴？」得知事情的嚴重性後，林男先向紅星、海樂要求提出資金支出明細，想要知道他投資的2000萬到底用到哪裡去了，但這2間公司的做法卻讓林男哭笑不得。

2000萬「被消失」的不明不白，林男得不到合理交代，詢問海樂的吳姓負責人，他第一時間卻開始卸責，表示自己也是受害者，還強調海樂是協辦單位，他是個人投資，與海樂無關。而始終對訊息不讀不回，避不見面的紅星負責人，在12月10日對外發了一個聲明稿，還稱自己是「唯一主辦單位」後，整間公司幾乎人去樓空，所有相關員工全部失聯，就此人間蒸發。

好野趴取消的突然，讓許多電音迷相當錯愕，有網友在取消前實際到活動場地大佳河濱公園一看，才發現場地空空如也，什麼都沒有。（圖／讀者提供）

「好野趴」活動臨時取消不只引起其他協辦廠商不滿，更讓許多電音迷相當氣憤失望，紛紛在網路上大罵紅星、海樂2家公司「莊孝維」，還有網友認為「好野趴」邀請到許多重量級DJ，卻在活動前幾天喊卡，恐怕讓表演者感受不佳。

電音迷相當氣憤，到主辦單位臉書大罵：「好野趴扼殺台灣電音文化。」（圖／擷取自臉書）

而過去曾稱兄道弟的商場夥伴，卻因為利益翻臉，2000萬的投資款如今化為烏有，還得不到合理的解釋，無論錢要得回來與否，林男已決定採取法律行動，捍衛自身權益，也希望將此事揭發，讓電音迷認清「好野趴」取消的真正主因。

本刊致電主辦單位紅星全球娛樂負責人丁南，他坦承「好野趴」確實是因為票房差，為了不再燒更多錢才忍痛取消，他個人會承擔責任；對於林先生指控捲款落跑，他澄清雙方對於還款已有共識，並簽了3000多萬的本票，承諾從今年2月底開始分19個月，每月分期償還林先生100萬元，「納悶為何談好的事要再拿出來講」。

而海樂影業負責人吳智弘則喊冤表示自己也是受害者，他說，因為電音趴邀的其中一位DJ是由海樂代理經紀，所以海樂才掛名為主辦單位，但對於個人投資部分他則強調「我沒必要跟你說這麼清楚」，並表示自己也借錢給紅星，面對活動取消也很無奈。

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(中時電子報)