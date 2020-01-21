炎亞綸和阿本二○○九年因為拍攝偶像劇《桃花小妹》而認識，二人多次被捕捉到一同出遊，阿本甚至被爆曾親口說過自己與炎亞綸是一對「傳很久的情侶」。直到二○一五年，阿本在臉書發文「我一個人」、「這樣也快六年了，需要一點希望」，被解讀是聲明和炎亞綸已分手，不過當時雙方都表示「只是好友」。

吳映潔（鬼鬼）與炎亞綸因合作《霹靂MIT》而傳過緋聞。（圖／翻攝自鬼鬼臉書）

分手傳聞滿天飛後，阿本錄製中天《康熙來了》時，特地澄清臉書的發文並非指感情，自己和炎亞綸是會一起健身、看電影的好朋友，很珍惜彼此友情。當時阿本強調自己單身，對於性向則不願正面回應，僅說自己是為了取悅外界才走「娘砲公主幫」路線，徹底撇清和炎亞綸的感情糾葛。

從《模范棒棒堂》出道的阿本，近年改往幕後發展，電影《萌學園：尋找磐古》是他最後一個演藝作品。（圖／翻攝自阿本臉書）

炎亞綸在二○一八年遭控劈腿三嫩男，連接吻私密照也外流，震驚演藝圈，當時他發文道歉：「我曾經對人付出真感情，但在結束時沒有好好的處理，導致事情演變成如此，也是自己始料未及的，我對我造成傷害的人感到非常抱歉。」即便未明講，但仍被外界認為他此番是間接出櫃。

去年炎亞綸在慶生會上連唱13首歌，宛如開小型演唱會。（圖／晴空鳥提供）

經歷感情風波加上至親的外婆過世，炎亞綸受訪時坦言，如今很難對外人打開心房，更無法輕易信任新的朋友，不過他也說：「要怪只能怪自己。」還好靠著家人、朋友及粉絲的支持，讓炎亞綸順利走過低潮，相信密友阿本也是陪他走過陰霾的重要支柱之一。

許久沒參與演藝活動的阿本，日前出席知名製作人B2的婚禮，與昔日棒棒堂戰友們團聚。（圖／翻攝自阿本臉書）

去年炎亞綸搬進新房，十月離開待了十五年的華研音樂，並成立「晴空鳥」工作室。自己當老闆後，炎亞綸先後參加《演員請就位》、《蒙面唱將猜猜猜》等大陸真人秀，更將事業版圖擴展到日本，目前正參演公視與日本電視台NHK合作的電視影集《路》，並預計今年三月推出音樂作品，相當忙碌。如今的他，可以說是「友情」事業兩得意。

炎亞綸參加陸綜《演員請就位》，飾演全身癱瘓的董事長，靠眼神成功晉級總決賽。（圖／晴空鳥提供）

在真人秀中，炎亞綸重新演繹《琅琊榜》的靖王蕭景琰，這也是他首次演出古裝戲。（圖／晴空鳥提供）

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(中時電子報)