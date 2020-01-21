炎亞綸和「棒棒堂男孩」出身的翁瑞迪（阿本）傳緋聞多年，雖兩人從未承認，不過阿本卻多次被拍到自由的進出炎家，這次也被本刊捕捉到多次往返炎亞綸在天母的新家，讓兩人好交情再次浮上檯面。

而演藝圈中也有不少男藝人擁有好交情，像是謝佳見曾和花美男孫瑋廷傳緋聞，除了分別在社群軟體分享同花色的被單，還被抓包同進同出謝佳見位於台北市信義區的豪宅。

鄭元暢2007年就被爆料愛上賀軍翔，私密日記更遭流出，內容寫進煩惱「今天時（晚）上又忍不住跟小美（賀軍翔）通上電話」、「可能我內心深處還是渴望需要留下一個屬於他の位置吧」。2016年則被陸媒拍到與已婚男星丁一舉止曖昧，還用臉磨蹭對方肩膀。

而「小哥」費玉清則與結識30年的好友蔣煥發經常一起出國，後來蔣卻爆料曾幫費玉清到泰國、越南及新加坡等地物色男子，但被費玉清否認。

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(中時電子報)