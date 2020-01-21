《美股》馬丁路德金恩紀念日，美股周一休市 07:442020/01/21 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（1月20日）為馬丁路德金恩紀念日，美股休市。 (時報資訊) #美股 #休市 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》大摩＋科技股助攻，標普500首度漲破3300點 11:162020/01/17 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美12月零售銷售額月增0.3％，符合市場預期 11:512020/01/17 財經 人事異動站 1月10日至1月16日 04:092020/01/19 財經要聞 星座理財(1月20日～1月26日)－獅子座（7月23日～8月23日） 階段獲利 掌握機會 04:092020/01/19 投資理財 星座理財(1月20日～1月26日)－天秤座（9月23日～10月23日） 除舊布新 家庭圓滿 04:092020/01/19 投資理財 星座理財(1月20日～1月26日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 妥善規劃 布局未來 04:092020/01/19 投資理財 星座理財(1月20日～1月26日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 走出戶外 迎接好運 04:092020/01/19 投資理財 星座理財(1月20日～1月26日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 電子類股 值得關注 04:092020/01/19 投資理財 券單高掛 個股小軋空年後啟動 04:102020/01/20 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－美股飆漲 那指100期看俏 04:102020/01/20 證券．權證 財經熱門新聞 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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