春節連假倒數，行政院副院長陳其邁20日召開「穩定物價小組」會議，責請相關單位密切監控各類農漁畜商品及民生物資市場供需與價格狀況，適時執行各項調配措施，以充裕供應、平穩價格，確保國人歡度春節。

陳其邁表示，據主計總處統計，2019年消費者物價指數（CPI）年增0.56％、核心消費者物價指數年增0.5％，低於2018年的1.35％、1.22％，整體物價漲幅仍屬溫和平穩。對於未來物價變動狀況，請相關機關持續密切掌握、妥為因應。

陳其邁指出，年節農產品需求量提高，尤其近期蔬果價格回升，請農委會密切關注蔬果價格變動，持續監控年節農產品供應量及批發價格，適時調配供應市場貨源。並請經濟部、公平會與消保處密切掌握年節商品市況，必要時協調相關業者，以充裕供應民眾所需。

農委會表示，春節前魚肉、蔬菜、花卉等需求量高，將加強調配供應措施，充裕供應所需各類農產品，並持續監控批發市場行情變動，以穩定年節農產品價格。其中，蔬菜每日供應量將增加35％至2380公噸，水果將增加16％至810公噸，花卉將倍增至18萬把。

至於毛豬每日供應量，將增加21％至2.9萬頭，土雞每周供應量增加11％至200萬隻、白肉雞增加18％至535萬隻。雞蛋每日供應量將增加5％至2320萬枚，水產品則將增加29％至454公噸。

經濟部指出，已針對3大超商、1家超市及北中南11處傳統市場進行年節商品監測，多數年菜及相關年節商品價格致維持穩定，將密切關注價量變動。同時，責成國營事業配合穩定物價，包括元月天然氣及桶裝瓦斯價格凍漲，春節期間油價以調降不調漲原則調整。

行政院消保處表示，經赴量販店、超市與北市迪化街、高雄三鳳中街，進行10個品項年節產品的價格訪查結果，整體年節產品價格漲跌互見，價格變動幅度在漲跌5％之間，尚無普遍性上漲趨勢。

國發會指出，為便利國人採購春節相關商品，已在「物價資訊看板平台」增設春節專區，利用財政部電子發票大數據（Big Data）彙整，提供8類共159項應節民生商品價格資訊，每周定期更新，有助即時揭露民生商品價格，歡迎民眾多加利用查詢。

(時報資訊)