台灣證券交易所統計，自2000年至2019年的20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有14年上漲、6年下跌，又以2018年2月21日指數收在10,714.44點，上漲293.35點，漲幅2.81％最大；2003年2月6日指數收在4,833.58點，下跌181.58點，跌幅3.62％最大，過去上漲機率大於下跌機率。

昨日金豬年農曆年封關日，集中交易市場發行量加權股價指數以12,118.71點作收，指數上漲28.42點，漲幅約0.24％，較去年農曆年封關日(2019年1月30日)的9,932.26點，上漲2,186.45點，漲幅約為22.01％。

農曆年封關日集中市場股票總市值為新台幣36兆7,844.74億元，較去年農曆年封關日(2019年1月30日)總市值29兆9,198.80億元，增加6兆8,645.94億元，增幅約為22.94％。

(時報資訊)